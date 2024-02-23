Зеленский приехал во Львов: он почтил павших воинов на Марсовом поле
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины днем 23 февраля прибыл во Львов. Он посетил Марсово поле.
Президент Украины прибыл во Львов вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они посетили мемориал Марсово поле.
Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?
У Зеленского запланирована встреча
Стоит заметить, что украинский лидер отметил, что мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее.
Кроме этого, вместе с ними память павших воинов почтил также мэр Львова Андрей Садовый.
Лидер демократов в Сенате США тоже прибыл в Украину. Чак Шумер написал, что они с Зеленским встретятся. Он объяснил, что приехал в наше государство, чтобы показать украинцам, что США борются вместе с нами.
Также он отметил, что хочет изучить потребности нашей армии и продемонстрировать, что демократия под защитой.
Зеленский почтил павших воинов во Львове: смотрите видео
Зеленский объяснил, когда может закончиться война в Украине
- Владимир Зеленский прокомментировал перспективы в войне с Россией. Президент убежден, что война закончится только тогда, когда весь мир осознает, что Путин является угрозой для его существования.
- Кремлевский диктатор своими действиями уже множество раз доказал, что крупнейшее по территории государство возглавляет неадекватный человек. Зеленский также отметил, что сейчас мировые лидеры боятся кардинальных изменений в России.
- Сейчас мир со страхом воспринимает возможность изменений в России и вероятность потери Путиным власти. Однако Зеленский заявил, что война может завершиться только тогда, когда к мировому сообществу придет осознание, что российский диктатор является серьезной угрозой для существования всего мира.