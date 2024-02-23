Зеленский приехал во Львов: он почтил павших воинов на Марсовом поле

23 февраля 2024, 12:45
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Владимир Зеленский

Президент Украины днем 23 февраля прибыл во Львов. Он посетил Марсово поле.

Президент Украины прибыл во Львов вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они посетили мемориал Марсово поле.

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У Зеленского запланирована встреча

Стоит заметить, что украинский лидер отметил, что мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее.

Кроме этого, вместе с ними память павших воинов почтил также мэр Львова Андрей Садовый.

Лидер демократов в Сенате США тоже прибыл в Украину. Чак Шумер написал, что они с Зеленским встретятся. Он объяснил, что приехал в наше государство, чтобы показать украинцам, что США борются вместе с нами.

Также он отметил, что хочет изучить потребности нашей армии и продемонстрировать, что демократия под защитой.

Зеленский почтил павших воинов во Львове: смотрите видео

Зеленский объяснил, когда может закончиться война в Украине

  • Владимир Зеленский прокомментировал перспективы в войне с Россией. Президент убежден, что война закончится только тогда, когда весь мир осознает, что Путин является угрозой для его существования.
  • Кремлевский диктатор своими действиями уже множество раз доказал, что крупнейшее по территории государство возглавляет неадекватный человек. Зеленский также отметил, что сейчас мировые лидеры боятся кардинальных изменений в России.
  • Сейчас мир со страхом воспринимает возможность изменений в России и вероятность потери Путиным власти. Однако Зеленский заявил, что война может завершиться только тогда, когда к мировому сообществу придет осознание, что российский диктатор является серьезной угрозой для существования всего мира.
Автор: Вікторія Кульженко