Осознать, что происходит вокруг: Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину
Источник:FOX News
Перед выборами президента США, которые состоятся в 2024 году, Владимир Зеленский пригласил двух кандидатов на этот пост в Украину. Он считает, что это могло бы повлиять на них.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину, чтобы увидеть войну собственными глазами. По его словам, это может помочь политикам осознать, кто начал эту войну.
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Кандидаты в президенты США должны приехать в Украину
Зеленский отметил, что он рад видеть всех кандидатов и людей, которые принимают решения или могут их поддержать, чтобы они могли понять, что означает война в Украине.
Украинский лидер отметил, что это поможет им осознать, что происходит вокруг. Он сказал, что Украина была и остается замечательной страной, однако на войне "это другая картина другая жизнь".
Кандидаты (в президенты США - 24 Канал) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах,
– отметил Зеленский.
ЕС готовит план по помощи Украине, если к власти придет Трамп
- Чиновники Евросоюза придирчиво следят за ходом предвыборной гонки в США. В ЕС уже готовят запасной план, если Дональд Трамп придет к власти и продолжит свою нынешнюю риторику.
- Чиновники опасаются, что второй срок скандального экс-президента может привести к отказу от помощи Украине. По словам собеседника журналистов, они должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Он добавил, что такой сценарий будет включать прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать регион.
- В то же время другие чиновники убеждены, что необходимо зафиксировать обязательства США перед выборами в ноябре. Высокопоставленные политики США говорят, что они в состоянии принять решение, что помогут сдержать будущую администрацию президента.