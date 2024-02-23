Осознать, что происходит вокруг: Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину

Перед выборами президента США, которые состоятся в 2024 году, Владимир Зеленский пригласил двух кандидатов на этот пост в Украину. Он считает, что это могло бы повлиять на них.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину, чтобы увидеть войну собственными глазами. По его словам, это может помочь политикам осознать, кто начал эту войну.

Смотрите также Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7

Кандидаты в президенты США должны приехать в Украину

Зеленский отметил, что он рад видеть всех кандидатов и людей, которые принимают решения или могут их поддержать, чтобы они могли понять, что означает война в Украине.

Украинский лидер отметил, что это поможет им осознать, что происходит вокруг. Он сказал, что Украина была и остается замечательной страной, однако на войне "это другая картина другая жизнь".

Кандидаты (в президенты США - 24 Канал) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах,

– отметил Зеленский.

ЕС готовит план по помощи Украине, если к власти придет Трамп