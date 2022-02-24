Зеленский приказал наносить ответные удары, чтобы наносить максимальный урон захватчикам
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Владимир Зеленский приказал наносить удары в ответ на обстрелы российских военных. По последним данным потерь среди украинских защитников нет.
Как заявили в пресс-службе Главнокомандующего ВСУ, в 5:00 Россия начала интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке.
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Из-за этого Владимир Зеленский как президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет. Мы на своей земле и не сдадим ее! Вместе к победе,
– заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Какова ситуация по состоянию на 9:00
Оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в:
- Борисполе,
- Озерном,
- Кульбакином,
- Чугуеве,
- Краматорске,
- Чернобаевке.
Также под обстрелами оказались военные объекты Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.
Главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация контролируемая. Русские войска понесли потери. В районе проведения ООС уже:
- сбито 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета,
- подбито 2 танка,
- уничтожено несколько грузовиков ВС России.
Валерий Залужный подчеркнул, что потерь среди ВСУ по состоянию на сейчас нет.