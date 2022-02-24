Зеленский приказал наносить ответные удары, чтобы наносить максимальный урон захватчикам

Владимир Зеленский приказал наносить удары в ответ на обстрелы российских военных. По последним данным потерь среди украинских защитников нет.

Как заявили в пресс-службе Главнокомандующего ВСУ, в 5:00 Россия начала интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке.

Важно Зеленский подписал указ о введении военного положения

Из-за этого Владимир Зеленский как президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет. Мы на своей земле и не сдадим ее! Вместе к победе,

– заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Какова ситуация по состоянию на 9:00

Оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в:

Борисполе,

Озерном,

Кульбакином,

Чугуеве,

Краматорске,

Чернобаевке.

Также под обстрелами оказались военные объекты Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация контролируемая. Русские войска понесли потери. В районе проведения ООС уже:

сбито 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета,

подбито 2 танка,

уничтожено несколько грузовиков ВС России.

Валерий Залужный подчеркнул, что потерь среди ВСУ по состоянию на сейчас нет.