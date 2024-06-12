Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию и встретился с принцем

Что известно о визите – расскажет 24 Канал.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может посетить эту страну перед Саммитом мира. Целью визита называли обеспечение широкого участия стран в швейцарском саммите.

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Зеленский поехал в Саудовскую Аравию

Содержательная и энергичная встреча с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это,

– так описал встречу украинский президент.

Встреча Зеленского с принцем Саудовской Аравии: смотрите видео

Среди тем диалога было и обсуждение подготовки к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира. Зеленский и принц говорили об ожидаемых результатах саммита и их возможной имплементации, а еще – о приближении настоящего мира для Украины.

Стороны обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития.

"Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", – подытожил Зеленский.