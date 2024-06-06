Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала сказал, что отказ одной страны изрядно его удивил. По его словам, не стоит перегревать ожидания от Саммита, в частности, на государственном уровне.

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Какая основная задача Украины на Саммите

По мнению политолога, три ключевые темы, которые будут обсуждать на Глобальном саммите мира – ядерная и продовольственная безопасности, освобождение всех заключенных и депортированных – вряд ли станут причиной, чтобы какая-то страна усомнилась в участии. Если есть какие-то причины не участвовать, то они абсолютно не связаны с тематикой.

То, что на обсуждение выносятся лишь несколько тем из 10 пунктов формулы мира Зеленского, является разумным решением. Украине нужно привлечь как можно больше стран, а не пугать их кардинальными целями и заявлениями.

Украинская формула мира выглядит следующим образом: Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба. Противодействие экоциду. Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации. Фиксация окончания войны.

Саммит мира в Швейцарии – это первая глобальная история. Если мероприятие не будет масштабироваться, то по крайней мере не будет уменьшаться в количестве представленных государств.

Сейчас цель собрать как можно больше стран и погрузить их в контекст обсуждения мира. Для нас очень важно выступать в международном дискурсе той стороной, которая находится в поисках мира. Чтобы руководители Венгрии не могли обвинять нас в эскалации, отказе от переговоров,

– подчеркнул Максим Несвитайлов.

Неучастие какой страны больше всего удивило

Из списка государств, которые не будут представлены на Глобальном саммите мира, Несвитайлова удивила только Саудовская Аравия. Этой стране очень логично присутствовать на мероприятии. Поскольку она претендует на лидерство в регионе.

Они сильно сейчас вкладываются в свой имидж для того, чтобы быть ярко представленными среди стран цивилизованного мира. И тут такой очень неоднозначный отказ. В конце концов, я не думаю, что эти дискуссии вокруг тематик обсуждения действительно имеют серьезную значимость,

– сказал эксперт-международник.

Болезненным ли является отказ Китая

Политолог сказал, что выдохнул с облегчением, когда узнал о неучастии Китая в Саммите мира. Так называемый китайский "мирный план" имеет чрезвычайно мало общего с реальностью и вообще со словом "план". Это очень абстрактная рамка видения мирного урегулирования "украинского конфликта".

Что такое украинский конфликт? Есть российско-украинская полномасштабная война, но для Китая это украинский конфликт, кризис. Даже не российско-украинский, а украинский кризис, который там как-то нужно урегулировать в их публичном значении,

– заметил Максим Несвитайлов.

Китай не заинтересован ни в мире, ни в победе России. Пекину наоборот выгодно, чтобы продолжалась война. Кроме того, если даже будут какие-то мирные инициативы, то Китай должен быть лидером и предлагать свой план. И все должно происходить на китайской территории, иначе его не устраивает. Единственный позитив – страна влияет на Россию в вопросе ядерной эскалации, поскольку такое развитие событий ей не выгодно.

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