Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в етері 24 Каналу сказав, що відмова однієї країни неабияк його здивувала. За його словами, не варто перегрівати очікування від Саміту, зокрема, на державному рівні.

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Яке основне завдання України на Саміті

На думку політолога, три ключові теми, які обговорюватимуть на Глобальному саміті миру – ядерна та продовольча безпеки, звільнення усіх ув'язнених і депортованих – навряд стануть причиною, щоб якась країна засумнівалася щодо участі. Якщо є якісь причини не долучатися, то вони абсолютно не пов'язані з тематикою.

Те, що на обговорення виносяться лише кілька тем з 10 пунктів формули миру Зеленського, є розумним рішенням. Україні потрібно залучити якомога більше країн, а не лякати їх кардинальними цілями та заявами.

Українська формула миру виглядає наступним чином: Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків. Протидія екоциду. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації. Фіксація закінчення війни.

Саміт миру у Швейцарії – це перша глобальна історія. Якщо захід не буде масштабуватися, то принаймні не зменшуватиметься в кількості представлених держав.

Зараз на меті зібрати якнайбільше країн та занурити їх в контекст обговорення миру. Для нас дуже важливо виступати в міжнародному дискурсі тією стороною, яка перебуває в пошуках миру. Щоб очільники Угорщини не могли звинувачувати нас в ескалації, відмові від переговорів,

– наголосив Максим Несвітайлов.

Неучасть якої країни найбільше здивувала

Зі списку держав, які не будуть представлені на Глобальному саміті миру, Несвітайлова здивувала лише Саудівська Аравія. Цій країні дуже логічно бути присутньою на заході. Оскільки вона претендує на лідерство в регіоні.

Вони сильно зараз вкладаються у свій імідж задля того, щоб бути яскраво представленими серед країн цивілізованого світу. І отут така дуже неоднозначна відмова. Врешті-решт, я не думаю, що ці дискусії навколо тематик обговорення дійсно мають серйозну вагомість,

– сказав експерт-міжнародник.

Чи болючою є відмова Китаю

Політолог сказав, що видихнув з полегшенням, коли дізнався про неучасть Китаю у Саміті миру. Так званий китайський "мирний план" має надзвичайно мало спільного з реальністю та взагалі зі словом "план". Це дуже абстрактна рамка бачення мирного врегулювання "українського конфлікту".

Що таке український конфлікт? Є російсько-українська повномасштабна війна, але для Китаю це український конфлікт, криза. Навіть не російсько-українська, а українська криза, яку там якось потрібно врегулювати в їхньому публічному значенні,

– зауважив Максим Несвітайлов.

Китай не зацікавлений ні в мирі, ні в перемозі Росії. Пекіну навпаки вигідно, аби продовжувалася війна. Окрім того, якщо навіть будуть якісь мирні ініціативи, то Китай має бути лідером та пропонувати свій план. І все має відбуватися на китайській території, інакше його не влаштовує. Єдиний позитив – країна впливає на Росію у питанні ядерної ескалації, оскільки такий розвиток подій їй не вигідний.

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