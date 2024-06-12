Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може завітати до цієї країни перед Самітом миру. Метою візиту називали забезпечення широкої участі країн у швейцарському саміті.

Дивіться також Україна бореться за повернення військовополонених. Росіяни кажуть їм, що їх ніхто не чекає

Зеленський поїхав у Саудівську Аравію

Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це,

– так описав зустріч український президент.

Зустріч Зеленського з принцом Саудівської Аравії: дивіться відео

Серед тем діалогу було й обговорення підготовки до першого, інавгураційного Глобального саміту миру. Зеленський і принц говорили про очікувані результати саміту та їхню можливу імплементацію, а ще – про наближення справжнього миру для України.

Сторони обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку.

"Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", – підсумував Зеленський.

Чи поїдуть саудити у Швейцарію

Саудівська Аравія не хоче брати участь у Саміті миру. Причина – на заході не буде росіян. Утім, про цю позицію розповіли ЗМІ з покликанням на дипломатичні кола.

Тож Зеленський поїхав переконувати владу цієї країни приїхати на Саміт миру. Саудівська Аравія впливова, і зміна її рішення свідчитиме про успіх української дипломатії.

Політологи називають Саудівську Аравію такою, яка претендує на лідерство у регіоні. Тож саудитам вигідно бути присутніми на саміті. "Вони сильно зараз вкладаються у свій імідж задля того, щоб бути яскраво представленими серед країн цивілізованого світу. І отут така дуже неоднозначна відмова", – говорить Максим Несвітайлов.

На його думку, три ключові теми, які будуть обговорювати на Глобальному саміті миру – ядерна та продовольча безпеки, звільнення усіх ув'язнених і депортованих, – навряд чи стануть причиною, щоб якась країна засумнівалася щодо участі. Якщо є якісь причини не долучатися, то вони абсолютно не пов'язані з тематикою заходу.