"Арбуз сгнил": Зеленский хотел устроить журналистам сюрприз, но что-то пошло не так

Хотя уже поздняя осень, однако после освобождения Херсона настоящим преступлением будет не попробовать по возможности местный арбуз. Президент хотел угостить ягодой журналистов, но это ему не удалось.

Владимир Зеленский 16 октября провел масштабную пресс-конференцию для украинцев, на которой озвучил ряд важных тезисов о войне, переговорах с Россией и в целом ситуации в стране. У пресс-секретаря президента Сергея Никифора был идеальный план того, как снять напряжение у всех в конце конференции, но он не учел один важный фактор.

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Арбуз "не дожил" до окончания пресс-конференции

Неожиданно для всех в конце интервью Зеленский развернул бумажку, которую ему подсунул пресс-секретарь, и выражение лица внезапно изменилось. На ней было написано – "арбуза не будет, он сгнил".

Как объяснил президент, после освобождения Херсона он хотел попробовать арбуз. Ему пообещали, что передадут ягоду, однако он "не видел арбуза" и даже не слышал о нем до начала конференции.

Здесь, перед входом в интервью, Никифоров говорит, что есть арбуз. Я говорю – прекрасно. Он спрашивает, можно ли его в конце. Я говорю – да, круто. Закончится интервью и будет позитив,

– сказал Зеленский.

Позитив был в конце интервью, но не от арбуза, а от новости о том, что с ним уже все плохо. Ягода просто сгнила.

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Другой курьез, связанный с Херсоном

Украинцы были бы не украинцы, если бы не смеялись даже в самые трудные времена над своими проблемами. Тем более что действительно были остроумные ситуации, в частности, на оккупированной Херсонщине. Одна жительница освобожденного населенного пункта на Юге Украины рассказала, что однажды в ее дом ворвался захватчик.

Россиянин подумал, что мультиварка, служащая для приготовления пищи, является на самом деле сейфом. Он требовал от женщины код от устройства для приготовления пищи, потому что хотел украсть деньги и драгоценности.

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