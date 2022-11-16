Володимир Зеленський 16 жовтня провів масштабну пресконференцію для українців, на якій озвучив ряд важливих тез щодо війни, перемовин з Росією та загалом ситуації в країні. У прессекретаря президента Сергія Никифора був ідеальний план щодо того, як зняти напруження у всіх наприкінці конференції, але він не врахував один важливий чинник.

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Кавун "не дожив" до закінчення пресконференції

Неочікувано для всіх наприкінці інтерв'ю Зеленський розгорнув папірець, що йому підсунув прессекретар, та його вираз обличчя раптово змінився. На листочку писало – "кавуна не буде, він згнив".

Як пояснив президент, після звільнення Херсона він хотів скуштувати кавун. Йому пообіцяли, що передадуть ягоду, проте він "не бачив кавуна", та навіть не чув про нього до початку конференції.

Тут, перед входом на інтерв'ю, Никифоров каже, що є кавун. Я говорю – прекрасно. Він запитує, чи можна його вкінці. Я говорю – так, круто. Закінчиться інтерв'ю та буде позитив,

– сказав Зеленський.

Позитив справді був наприкінці інтерв'ю, але не від кавуна, а від новини про те, що з ним уже все погано. Ягода просто-таки згнила.

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Інший курйоз, пов'язаний з Херсоном

Українці були б не українці, якби не сміялися навіть у найважчі часи зі своїх проблем. Тим паче, що справді були дотепні ситуації, зокрема на окупованій Херсонщині. Одна жителька звільненого населеного пункту на Півдні України розповіла, що одного разу до її будинку вдерся загарбник.

Росіянин подумав, що мультиварка, яка слугує для приготування їжі, є насправді сейфом. Він вимагав від жінки код від пристрою для приготування їжі, бо хотів вкрасти гроші та дорогоцінності.

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