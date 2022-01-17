Зеленский принял главу МИД Германии перед ее визитом в Москву
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 17 января встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсудили, в частности, организацию саммита в нормандском формате.
Зеленский с Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Пришли к выводу, что дальнейшие эскалации могут предотвратить ограничительные меры. В частности, санкции.
Кстати Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, – Бербок
Политики надеются, что вскоре смогут начать организацию очередного саммита в нормандском формате. Зеленский подчеркнул, что без достижения мира в Украине не может говорить о безопасности Европы.
Говорили о "Северном потоке-2"
Уделили внимание вопросу укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитическим проектом и оружием, направленным против Европы. Если Кремль все же будет использовать газопровод как оружие, это приведет к жестким мерам реагирования.
Отдельно отметили укрепление энергетической безопасности Украины. В частности, настаивали на гарантировании долгосрочного транзита газа по территории нашего государства. Не обошли тему европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Встреча украинских политиков с Бербок / Фото ОП
Бербок отправится в Москву
Министр иностранных дел Германии 17 января прилетела в Украину. На следующий день Анналена Бербок отправится в Россию для обсуждений "гарантий безопасности".
Заметим, что Кремль требует, чтобы Украину не принимали в НАТО. Москва уже обсуждала это с Вашингтоном. Однако в США подчеркнули, что никто не может ставить под сомнение "политику открытых дверей" Альянса.
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