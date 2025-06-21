Зеленский принял кадровые решения по руководителям некоторых посольств, – Сибига
- Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене руководства некоторых дипломатических учреждений.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что от руководителей дипломатических учреждений ожидают конкретных результатов, в частности в военной, гуманитарной и экономической сферах.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский решил сменить руководство отдельных дипломатических учреждений. Также МИД Украины готовится к структурной реформе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сибиги в эфире телемарафона.
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Какие кадровые решения ожидаются в Украине
Андрей Сибига объяснил, что кадровые изменения должны состояться до совещания послов, которое запланировано на конец июля этого года.
Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат,
– сказал глава МИД.
По его словам, от руководителей украинских дипломатических учреждений ожидают конкретных результатов. В частности это касается новых военных пакетов для Украины, привлечения гуманитарной и экономической помощи, а также надлежащей поддержки граждан за рубежом.
Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины,
– подытожил Сибига.
Напомним, в вечернем обращении 21 июня Владимир Зеленский заявил, что вскоре "некоторые кадровые позиции" в Украине будут изменены. В частности это касается украинского дипломатического корпуса и управления институтами.