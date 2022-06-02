Зеленский принял верительные грамоты послов в Софийском соборе: среди них и Бриджит Бринк

Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты послов в Софийском соборе. Среди них и Бриджит Бринк – посол США в Украине.

Украинский лидер сообщил, что именно в Софийском соборе новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты. Зеленский добавил, что этим шагом Украина подчеркивает свое отношение лично к каждому послу. А также – к отношениям с каждым государством.

Иногда от принятия решения до доставки оружия в Украину проходит всего день, – госпожа США.

Надеюсь, что теперь знаменитое мозаичное изображение "Оранты", которую еще называют "Нерушимой стеной", будет защищать не только Киев и Украину, но и всех настоящих друзей Украины, находящихся рядом в сложное время,

– заметил президент.

Заявление Бриджит Бринк

Верительные грамоты – это документ, посредством которого осуществляют аккредитацию дипломатического представителя. Он удостоверяет дипломатический характер миссии и личности дипломатического представителя.

Госпожа посол США в Украине только недавно прибыла в Киев. Команду в посольстве она назвала "фантастической". Бринк отметила, что рада присоединиться к ней.

По словам Бринк, сейчас есть 5 приоритетных направлений работы :

Первым приоритетом является помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Бринк еще раз напомнила о позиции лидера США Джо Байдена. Он уверен, что поддержка Киева – не просто важна. Она – в национальных интересах Штатов;

второй приоритет – американская правительственная гуманитарная. Бринк отметила, что дипломаты будут заботиться, чтобы ее получили те, кто больше всего в этом нуждается;

в-третьих, США приложат все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности. Страна-оккупантка должна ответить за совершенные военные преступления и зверства;

четвертое задание – контроль за реализацией американской помощи;

пятое – возобновление работы дипведомства и персонала в полном составе.

Назначение Бринк: главное

Решение о назначении Бринка на должность было принято единогласно. В Комитет иностранных дел США заявили, что она – квалифицированная дипломат. По данным Штатов, Бринк подготовлена к происходящему в Украине.

В Киев Бринк прибыла 29 мая . Ее приезд не анонсировали в Госдепартаменте США. Информация о прибытии Бринк в Киев появилась на странице американского представительства в нашем государстве.

Госпожа посол также поделилась в соцсети фотографией из украинской столицы.

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