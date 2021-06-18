Зеленский приобрел облигации внутреннего госзайма почти на 2,8 миллиона гривен

Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,774 миллионов гривен. Речь идет о 100 штуках гособлигаций.

В реестре говорится, что облигации Владимир Зеленский приобрел 3 июня, а информация об этом появилась 11 июня.

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Зеленский инвестировал в ОВГЗ

Владимир Зеленский через банк "ОТП Банк" приобрел 100 штук внутреннего государственного займа. Номинальная стоимость ценных бумаг на дату приобретения собственности составляет 27 345 гривен за штуку.

Более того, согласно другому сообщению, президент получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 миллиона гривен.

Что такое ОВГЗ



Облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) – это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета.

Предъявителю этих облигаций Украина гарантирует возмещение их номинальной стоимости с выплатой обусловленного купонного (процентного) дохода.

Размещение ОВГЗ осуществляют, исходя из текущих потребностей финансирования госбюджета Украины.

Более того, ценные бумаги размещают исключительно на внутреннем фондовом рынке.

Источник: Облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) – это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета.Предъявителю этих облигаций Украина гарантирует возмещение их номинальной стоимости с выплатой обусловленного купонного (процентного) дохода.Размещение ОВГЗ осуществляют, исходя из текущих потребностей финансирования госбюджета Украины.Более того, ценные бумаги размещают исключительно на внутреннем фондовом рынке.Источник: Википедия

Декларация Владимира Зеленского: кратко

По состоянию на конец марта 2021 года, Владимир Зеленский подал ежегодную декларацию.

Согласно ей, президент имеет доходы около 22,7 миллиона гривен. Более того, он имел долг на почти 2,5 миллиона гривен.

Его зарплата – 336 тысяч гривен, а стоимость долговых ценных бумаг составляла более 25 тысяч гривен.

Жена Зеленского также владела долговыми бумагами и акциями на сумму почти 30 тысяч гривен.

Также президент задекларировал три квартиры и два паркоместа в Киеве, а также квартиру в Великобритании и в аннексированной Ялте. Подробнее о том, чем владеет президент читайте по ссылке.