Зеленский присоединится к ближайшему заседанию Европейского Совета
Источник:прессслужба Совета ЕС
Уже на следующей неделе, 30 – 31 мая, пройдет специальное заседание Европейского совета. На нем будет рассмотрена ситуация в Украине.
Зеленский присоединится к заседанию Евросовета
Стало известно, что во время саммита к лидерам ЕС присоединится с обращением и президент Украины Владимир Зеленский. Он выйдет к ним по видеосвязи.
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Мы рассмотрим ситуацию в Украине на первом рабочем заседании, и Президент Зеленский присоединится к нам через видеосвязь в начале этой дискуссии.
– написал глава Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, одним из главных вопросов станет помощь нашей стране в удовлетворении потребностей в ликвидности. Также будут обсуждаться поддержка и восстановление Украины, поскольку для этого потребуются значительные глобальные усилия.
Шарль Мишель подчеркнул, что совет вернется к вопросу энергетики, в частности, к высоким ценам, которые сильно бьют по домам и бизнесу.
Мы должны ускорить наш энергетический переход, чтобы как можно быстрее избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. На основе наших решений, принятых в Версале, мы обсудим лучшие пути продвижения вперед,
– отметил он.
На встрече лидеры ЕС обсудят конкретные способы помощи Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию с использованием инфраструктуры ЕС. Также Мишель добавил, что будет решено, как координировать многосторонние инициативы в этом направлении.
Зеленский поговорил с Мишелем и Трюдо: о чем
Владимир Зеленский 24 мая поговорил с двумя иностранными лидерами – премьер-министром Канады и главой Европейского совета.
Разговор президента Украины с Шарлем Мишелем касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину. Кстати, во время разговора они говорили о заседании Европейского совета, посвященном вопросам помощи Украине. Теперь стало известно, что Зеленский выступит на нем.
Главной темой разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо была – оборонная поддержка Вооруженных Сил Украины. Так, оба политических лидера говорили о дальнейшем взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи. Речь и о финансовой помощи.Примите во внимание! В проекте решения саммита лидеров Европейского Союза содержится определенное обещание – продолжить вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений". Также лидеры ЕС приветствуют любые новые законные "меры по конфискации" российского имущества в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины". При этом, как пишут СМИ , от призыва прекратить огонь – на саммите ЕС воздержатся.
Обратите внимание – Брифинг Зеленского и Шарля Мишеля, главы Европейского Совета: смотрите видео