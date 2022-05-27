Зеленский присоединится к ближайшему заседанию Европейского Совета

Уже на следующей неделе, 30 – 31 мая, пройдет специальное заседание Европейского совета. На нем будет рассмотрена ситуация в Украине.

Зеленский присоединится к заседанию Евросовета

Стало известно, что во время саммита к лидерам ЕС присоединится с обращением и президент Украины Владимир Зеленский. Он выйдет к ним по видеосвязи.

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Мы рассмотрим ситуацию в Украине на первом рабочем заседании, и Президент Зеленский присоединится к нам через видеосвязь в начале этой дискуссии.

– написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, одним из главных вопросов станет помощь нашей стране в удовлетворении потребностей в ликвидности. Также будут обсуждаться поддержка и восстановление Украины, поскольку для этого потребуются значительные глобальные усилия.

Шарль Мишель подчеркнул, что совет вернется к вопросу энергетики, в частности, к высоким ценам, которые сильно бьют по домам и бизнесу.

Мы должны ускорить наш энергетический переход, чтобы как можно быстрее избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. На основе наших решений, принятых в Версале, мы обсудим лучшие пути продвижения вперед,

– отметил он.

На встрече лидеры ЕС обсудят конкретные способы помощи Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию с использованием инфраструктуры ЕС. Также Мишель добавил, что будет решено, как координировать многосторонние инициативы в этом направлении.

Зеленский поговорил с Мишелем и Трюдо: о чем

Владимир Зеленский 24 мая поговорил с двумя иностранными лидерами – премьер-министром Канады и главой Европейского совета. Разговор президента Украины с Шарлем Мишелем касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину. Кстати, во время разговора они говорили о заседании Европейского совета, посвященном вопросам помощи Украине. Теперь стало известно, что Зеленский выступит на нем. Главной темой разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо была – оборонная поддержка Вооруженных Сил Украины. Так, оба политических лидера говорили о дальнейшем взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи. Речь и о финансовой помощи. Примите во внимание! В проекте решения саммита лидеров Европейского Союза содержится определенное обещание – продолжить вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений". Также лидеры ЕС приветствуют любые новые законные "меры по конфискации" российского имущества в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины". При этом, В проекте решения саммита лидеров Европейского Союза содержится определенное обещание – продолжить вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений". Также лидеры ЕС приветствуют любые новые законные "меры по конфискации" российского имущества в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины". При этом, как пишут СМИ , от призыва прекратить огонь – на саммите ЕС воздержатся.