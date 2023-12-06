Зеленский примет участие в онлайн-саммите лидеров G7

В среду, 6 декабря, Владимир Зеленский присоединится к видеосаммиту с лидерами "Большой семерки". На встрече планируют обсудить вопросы, важные для международного общества, в частности, и тему войны в Украине.

О присоединении президента Украины к онлайн-саммиту сообщил представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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Что известно о встрече 6 декабря

Хирокадзу Мацуно отметил, что вечером 6 декабря премьер-министр Фумио Кисида в качестве главы G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "семерки". Мацуно заявил об участии Зеленского в начале встречи.

По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие лидеры планируют обсудить важные для международного сообщества вопросы.

В частности, ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, а также искусственный интеллект.

G7 и Украина

Страны "Большой семерки" 12 июля 2023 года подписали декларацию о поддержке Украины. В частности, речь идет о помощи в евроатлантической интеграции Украины в Альянс.

"Большая семерка" договорилась обеспечить Украину всем необходимым в военном противостоянии со страной-агрессоркой. Кроме того, G7 также договорились обеспечить Украину "гарантиями безопасности".

Перед встречей глав МИД стран G7 глава МИД Германии Бербок отмечала важность поддержки Украины против России. По ее словам, для них в Европе, а также для G7 в целом на кону стоит невероятно много. Бербок заявила, что если сейчас выдохнуться в поддержке Украины, Путин безжалостно воспользуется этим – с ужасными последствиями для людей в Украине и Европе.

Напомним, в этом году Япония председательствует в G7. А в мае саммит G7 прошел в Хиросиме, тогда Зеленский лично участвовал в нем.