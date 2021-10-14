Зеленский присвоил командующим ВСУ генеральские звания: кто их получил
14 октября 2021 , 15:58Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский присвоил ряд генеральских званий руководству Вооруженных сил Украины. В частности, их вручили полковникам Владимиру Горбатюку и Сергею Литвинову.
Указы о присвоении новых званий в ВСУ 14 октября обнародовали на сайте Офиса Президента. Зеленский предоставил военным звание бригадного генерала, генерал-лейтенанта и коммодора.
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Воинское звание генерал-лейтенанта
Согласно указу президента, генерал-майору Николаю Олещуку, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоили звание генерал-лейтенанта.
Звание бригадного генерала присвоили
- полковнику Владимиру Горбатюку – начальнику штаба, заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- полковнику Сергею Литвинову – командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- полковнику Анатолию Шевченко – заместителю командующего Объединенных сил аппарата главнокомандующего ВСУ.
Воинское звание коммодора вручили
Кроме того, Зеленский распорядился присвоить военное звание коммодора капитану 1 ранга Алексею Доскату – заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.Важно! Владимир Зеленский 14 октября присвоил звание Героя Украины двум военным – Рустаму Хамраеву и Николаю Верхогляду. К сожалению, украинские бойцы получили их посмертно. Военных наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.