Зеленский присвоил почетные наименования воинским подразделениям: фото с церемонии

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский вручил боевые знамена и присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил, других формирований и правоохранительных органов.

Произошло это во время поездки главы государства в Запорожскую область 14 октября. Там он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю праздника и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста на острове Хортица.

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Президент присвоил наименования

Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским подразделениям, в частности:

25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Сичеславская";

54-й отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получил почетное наименование "имени гетмана Михаила Тиши";

101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";

138-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Днепровская";

164-я радиотехническая бригада Воздушных сил Вооруженных Сил Украины получила почетное наименование "Слободская";

91-му отдельному полку оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Ахтырский";

138-му центру специального назначения (противодействию диверсиям и террористическим актам) Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины присвоено почетное наименование "имени князя Владимира Святославича";

1-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта получила почетное наименование "имени князя Льва";

11-й бригаде Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "имени Михаила Грушевского";

25-й бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "имени князя Аскольда";

2-й полк Национальной гвардии Украины получил почетное наименование "Шосткинский";

19-му полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Николаевский";

4-му пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени генерал-хорунжего Владимира Сикевича".

Глава государства вручил боевые флаги

Боевое знамя 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины получил командир батальона майор Василий Матиев.

Боевое знамя 18-го отряда морской охраны Госпогранслужбы президент вручил начальнику отряда капитану 1-го ранга Олегу Шикше.

Боевое знамя Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины получил начальник Департамента военной контрразведки генерал-майор Сергей Левченко.

Владимир Зеленский вручил боевые флаги / Фото Офиса Президента