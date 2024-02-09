Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины в день его отставки, 8 февраля. Сообщение об этом появилось на сайте президента на следующий день.

Смотрите также Связи в США и большой опыт: почему Зеленский назначил Сырского на место Залужного – WP

Залужный получил звание Героя и "Золотую Звезду"

Отмечается, что Валерий Залужный получил звание Героя за выдающиеся заслуги перед страной. Для украинцев "железный генерал" уже давно безоговорочный Герой, однако теперь он получил этот статус официально.

За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу – генералу,

– говорится в указе Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что звание Героя Украины также присвоили главе ГУР Кириллу Буданову "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Залужный в отставке – на его место пришел Сырский