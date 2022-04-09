Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем украинским полковникам
9 апреля 2022 , 16:59Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский решил присвоить воинское звание бригадного генерала трем украинским полковникам. Соответствующий указ глава государства подписал 9-го апреля.
Указ Зеленского о присвоении звания бригадного генерала украинским полковникам появился на сайте Офиса Президента.
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Глава государства присвоил воинское звание бригадного генерала:
- полковнику Громову Алексею Алексеевичу – заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- полковнику Коваленко Алексею Александровичу – начальнику Центрального управления связи и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- полковнику Острянскому Евгению Викторовичу – начальнику Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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