Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 военным
Президент Владимир Зеленский 26 марта отметил государственными наградами 15 украинских защитников.
Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера накануне.
Важно Зеленский наградил 63 правоохранителей: 7 из них – посмертно
Владимир Зеленский предоставил госнаграды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.Полный перечень украинских бойцов, получивших звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда", смотрите по ссылке.
Заметим, что ранее президент Украины наградил украинских правоохранителей. К сожалению, семерых из 63 работников правоохранительных органов отметили посмертно. Также Зеленский поблагодарил всех героев из СБУ за то, что они на протяжении 30 лет украинской истории ломали планы врагов и работали в интересах народа.
И будем помнить всегда всех работников Службы, которые погибли за Украину, выполняя задачи по противодействию российской агрессии. За этот месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 работников Службы безопасности,
– отметил Зеленский.
Ночное обращение Зеленского за 26 марта: смотрите видео