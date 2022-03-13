Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 8 людям, большинству из них – посмертно
13 марта 2022 , 00:50Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Президент Украины 12 марта дал звание Героя Украины 8 людям. К сожалению, 6 получили его посмертно. Среди них – одна женщина.
Звание Героя Украины президент вручил за личное мужество каждого и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге.
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Кому присвоили звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда":
- Васичу Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно),
- Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно),
- Мрочко Константину Васильевичу – солдату (посмертно),
- Пархомуко Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно),
- Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно),
- Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно),
- Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту,
- Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.
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