Не у всех получалось быть министрами, – Зеленский признал кадровый кризис в правительстве

Президент Украины рассказал, что в правительстве есть проблема с кадрами. Владимир Зеленский объяснил, почему сложилась такая ситуация.

16 ноября президент Зеленский встретился со студентами. На встрече с главой государства были представители более 200 вузов. Желающие могли задать ему вопросы. Так, у политика спросили, чувствует ли он кадровый кризис, как правительство занимается поиском новых кадров на должности министров, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Зеленский сказал, что, безусловно, кадровый кризис есть. Прежде всего, по понятным, справедливым причинам. С началом войны большое количество людей ушло на войну. Среди них – специалисты по различным направлениям, не только из государственных институтов, но и из частного сектора.

Также глава государства признал, что проблема с кадрами была и до войны.

Зеленский отметил, что к работе в правительственных учреждениях становились представители частного сектора, которые действительно имели серьезные достижения, успешный бизнес, получили 2 – 3 образования, знали несколько языков.

(Эти люди – 24 Канал) приходили в институты, приходили в государство, в ту бюрократию. Но когда они приходили на это испытание, другими словами, сегодня это назвать нельзя, и становились на должность министра – не у всех получалось, честно. И они честно говорили, что это работа 24/7, работа, где политическая составляющая, политическая ответственность высокая. Все это непросто,

– поделился президент.

Он отметил, что бюрократия есть в каждом государстве, ее надо цифровизировать и уменьшать.

Зеленский считает, что студенчество и вообще молодежь должны быть в государственных институтах. Он отметил, что средний возраст Кабмина и других государственных учреждений гораздо моложе, чем был раньше. Впрочем, говорит политик, на этом нельзя останавливатся.

К слову, Зеленский также рассказал студентам, откуда узнает о настроениях в обществе.