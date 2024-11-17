16 листопада президент Зеленський зустрівся зі студентами. На зустрічі із главою держави були представники понад 200 вузів. Охочі могли поставити йому запитання. Так, у політика спитали, чи відчуває він кадрову кризу, як уряд займається пошуком нових кадрів на посади міністрів, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Зеленський сказав, що, безумовно, кадрова криза є. Передусім, зі зрозумілих, справедливих причин. Із початком війни велика кількість людей пішла на війну. Серед них – спеціалісти з різних напрямків, не тільки з державних інституцій, але й з приватного сектору.

Також очільник держави визнав, що проблема з кадрами була і до війни.

Зеленський зазначив, що до роботи в урядових установах ставали представники приватного сектору, які справді мали серйозні здобутки, успішний бізнес, здобули 2 – 3 освіти, знали кілька мов.

( Ці люди – 24 Канал) приходили в інституції, приходили в державу, в ту бюрократію. Але коли вони приходили на це випробування, іншими словами, сьогодні це назвати не можна, і ставали на посаду міністра – не у всіх виходило, чесно. І вони чесно казали, що це робота 24/7, робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто,

– поділився президент.

Він наголосив, що бюрократія є в кожній державі, її треба цифровізувати й зменшувати.

Зеленський вважає, що студентство і загалом молодь повинні бути в державних інституціях. Він зазначив, що середній вік Кабміну та інших державних установ набагато молодший, ніж був раніше. Втім, каже політик, на цьому не можна закінчувати.

До слова, Зеленський також розповів студентам, звідки дізнається про настрої у суспільстві.