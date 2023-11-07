Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал города сменить приоритеты выделения денег

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усилия государственных структур должны быть прежде всего сосредоточены на решении проблем военных, "без того чтобы тратить энергию и силы на что-то другое".

Об этом глава государства сообщил в своем обращении. В частности, Владимир Зеленский акцентировал, что пока не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны.

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Вместо этого нужно все возможные ресурсы – государства, бюджета, внимания и эмоций – направить на нашу победу. Украинцы требуют направить бюджетные ресурсы не на булыжную мостовую и ремонт улицы, а на оборону.

Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на мостовую и ремонт улиц, а на помощь обороне. Так и надо… Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями , но и достижениями – достижениями для Украины,

– сказал Зеленский.

Президент особо отметил проблемы, о которых говорят сами военные. И, что ожидает от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на задачи, которые объективно перед нашим государством сейчас.

"Все мы слышим, что надо изменить в самих силах обороны: это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много. И все соответствующие структуры должны ими заниматься", – подчеркнул глава государства.

Нерациональное использование средств