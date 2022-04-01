Зеленский призвал международных партнеров давить на Россию, пока ее агрессия не иссякнет

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкционная политика будет только усиливаться, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Пока нет мира – нужны санкции

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 31 марта, сообщает 24 канал. В частности, президент поблагодарил США за новый пакет санкции против оккупанта.

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Он (пакет санкций) не позволит обходить действующие санкции – такие попытки мы уже фиксируем. А также на ограничение работы чувствительных отраслей российской экономики – ее оборонного сектора,

– пояснил Зеленский.

Но подчеркнул, что в Москве не забывали, что санкционная политика будет продолжаться и усиливаться. Пока нет мира – нужны санкции.

Пока Россия не начала вкладываться в поиск мира так же искренне, как она вкладывается в уничтожение нашего государства, санкции останутся безальтернативными,

– заявил Президент.

31 марта Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против лиц и компаний за пределами России, которые могут помогать стране-агрессору обойти ограничения.

Смотреть обращение Зеленского: