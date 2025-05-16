Зеленский призвал Путина предоставить своей делегации в Стамбуле реальные полномочия

Президент Зеленский отреагировал на переговоры в Стамбуле. Он отметил, что на этой неделе был реальный шанс сделать важные шаги к окончанию войны.

Однако Россия снова отказалась это делать. Президент Украины обратился к Путину и призвал его предоставить своей делегации реальные полномочия. "В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул – хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить", – сказал Зеленский.