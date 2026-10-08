Предоставьте Украине преимущество в воздухе – и Путин сядет за стол переговоров, – Зеленский

Украина призывает американских партнеров помочь в защите воздушного пространства и предоставить необходимые возможности спутниковой связи. Обретение такого преимущества над врагом позволит заставить российского диктатора сесть за стол переговоров.

Отвечая на вопросы журналистов "Новости.LIVE", Владимир Зеленский привел пример Израиля, который при поддержке союзников полностью контролировал воздушное пространство во время атаки Ирана. По словам главы государства, когда партнерам это действительно необходимо, такие возможности работают очень эффективно.

Угроза со стороны Китая и позиция США

В то же время президент предупредил о новых вызовах, ведь Китай приближается к созданию собственной альтернативы системе Starlink. Эту разработку Пекин планирует передать России, и сейчас украинская сторона активно обсуждает эту угрозу с международными партнерами.

Европейские специалисты также разрабатывают подобные системы связи, однако они пока не настолько близки к конечному результату.

Дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать там, и тогда Путин сядет за стол переговоров,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он убежден, что Соединенные Штаты уже располагают всеми необходимыми ресурсами для оказания такой помощи. Промедление Вашингтона на фоне активных китайских разработок президент назвал обычным нежеланием действовать, а не каким-то дипломатическим тупиком.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что Россия ускорила работу над собственной спутниковой сетью под названием "Рассвет". Из-за этого украинский лидер просил Дональда Трампа ввести жесткие санкции против компаний, причастных к производству этого аналога Starlink.

Кроме того, расширение возможностей американской спутниковой связи имеет критически важное значение для украинских военных.

Как уже сообщалось на нашем сайте, более стабильный сигнал позволил бы отечественным беспилотникам " эффективнее обходить вражеские средства РЭБ " поражать установки, с которых оккупанты запускают баллистические ракеты по украинским городам.