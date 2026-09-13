Санкции против России необходимо ввести уже сейчас: Зеленский призвал США действовать решительно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США не затягивать с введением санкций против России с целью ограничения ее военного потенциала. Все необходимые невоенные инструменты для блокирования финансирования войны и производства баллистических ракет уже находятся в распоряжении Вашингтона.

В ходе ежегодной встречи YES глава государства подчеркнул важность как решений Конгресса, так и решительных шагов со стороны администрации президента США.

Что сказал президент о санкциях против России?

Президент подчеркнул, что российский бизнес, который платит налоги в бюджет войны, и олигархи, без которых невозможно представить путинскую систему, должны ощущать последствия агрессии и понимать, что для них не будет спокойного места в мире, пока продолжается война.

По его словам, санкции с самого начала войны должны были создать условия, при которых российское руководство не могло бы гарантировать близким к нему бизнесменам, что они не почувствуют последствий агрессии.

Зеленский подчеркнул, что санкционное давление должно сохраняться и в дальнейшем, чтобы российский бизнес требовал от власти прекратить войну и политику ненависти по отношению к соседям и Европе.

Когда Россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, это аморально и самоубийственно – давать российскому бизнесу возможность жить так, чтобы не ощущать последствий войны,

– резюмировал глава государства.

Какова позиция Буданова?

Руководитель ОП Кирилл Буданов на конференции призвал не только вводить новые санкции, но и следить за соблюдением уже действующих и не допускать попыток России выйти из-под ограничений.

Он подчеркнул, что санкционный режим должен оставаться в силе, чтобы Усманов и Фридман не могли и в дальнейшем финансировать российскую военную машину.

Что еще говорил Зеленский во время конференции?

Президент отметил, что в настоящее время Украина продолжает закупать американское оружие, но критической проблемой остается дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

Отдельно Киев обсуждает с США вопросы лицензирования и совместного производства средств противовоздушной обороны. Украина уже получила политическую поддержку этого проекта от Дональда Трампа, а представители оборонных предприятий обеих стран провели первые встречи.

Кроме того, визит американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев президент назвал явным позитивным сигналом. По его мнению, эта поездка состоялась благодаря тому, что украинские силы укрепили свои позиции на поле боя, а быстрое продвижение российской армии остановилось из-за огромных потерь противника.