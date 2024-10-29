Зеленский ответил, что могут сделать страны ЕС, чтобы усилить давление на Россию

Реальные санкции, которые будут работать и ограничивать Россию, усилят давление на страну-агрессора. Говорится, в частности, о работе теневого флота, который приносит сотни миллионов долларов Кремлю.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции совместно с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа. Он также рассказал о потребностях Украины на поле боя, передает 24 Канал.

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Что поможет Украине усилить давление на Россию

Владимир Зеленский отметил, что усиление давления на Россию зависит не только от стран северной Европы, но и от других партнеров ЕС. Так, президент отметил необходимость наложить реальные санкции на теневой флот России.

Если это реально будет сделано, то мы остановим поступления в Россию более 100 миллионов долларов, которые страна-агрессорка все время получала. Если подумать обо всей финансовой поддержке, которую Украина получила от партнеров от начала полномасштабной войны, то теневой флот дал России больше денег, чем вся сумма поддержки, которую получало наше государство,

– сообщил Зеленский.

Президент Украины считает, что реальные санкции, которые будут оказывать реальное давление на Россию, на сегодня помогут лучше всего.

Говоря о потребностях Украины, чтобы усилить давление, Зеленский заявил, что есть потребность в экипировке бригад, поставки оружия и, конечно, усиление противовоздушной обороны перед наступлением осенне-зимнего периода.