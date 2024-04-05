Зеленский продлил санкции СНБО против топ-контрабандистов и украинских компаний

Президент Владимир Зеленский одобрил санкции, которые 4 апреля ввел Совет национальной безопасности и обороны против бизнесменов и ряда украинских компаний.

Таким образом Зеленский продлил санкции СНБО против топ-контрабандистов и ряда украинских компаний. Соответствующий указ обнародовали на сайте главы государства.

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В список в частности попал подсанкционный одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого в сети называют "королем контрабанды".

В санкционный список попали:

Вадим Альперин;

Александр Еримичук;

Юрий Кушнир;

Орест Фирманюк;

Виктор Шерман;

Андрей Попов;

Араик Амирханян.

Суть ограничений

Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов из Украины, запрет деятельности на территории Украины.

Также попали под санкции 86 компаний, которые связывают с топ-контрабандистами Украины. Среди них большинство украинских фирм, но есть ряд из России, Китая, некоторые расположены в оккупированном Севастополе.

Что этому предшествовало