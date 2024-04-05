Зеленский продлил санкции СНБО против топ-контрабандистов и украинских компаний
Президент Владимир Зеленский одобрил санкции, которые 4 апреля ввел Совет национальной безопасности и обороны против бизнесменов и ряда украинских компаний.
Таким образом Зеленский продлил санкции СНБО против топ-контрабандистов и ряда украинских компаний. Соответствующий указ обнародовали на сайте главы государства.
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В список в частности попал подсанкционный одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого в сети называют "королем контрабанды".
В санкционный список попали:
- Вадим Альперин;
- Александр Еримичук;
- Юрий Кушнир;
- Орест Фирманюк;
- Виктор Шерман;
- Андрей Попов;
- Араик Амирханян.
Суть ограничений
Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов из Украины, запрет деятельности на территории Украины.
Также попали под санкции 86 компаний, которые связывают с топ-контрабандистами Украины. Среди них большинство украинских фирм, но есть ряд из России, Китая, некоторые расположены в оккупированном Севастополе.
Что этому предшествовало
- Еще в 2021 году Украина ввела экономические санкции ряду лиц, которые были в неофициальном списке топовых контрабандистов. Вчера, 4 апреля, РНБО продлила санкции против них.
- Собственно, в списке фигурировал одесский бизнесмен Вадим Альперин. Его и еще одного топ-контрабандиста в 2021 году лишили украинского гражданства.
- В октябре 2023 года ВАКС закрыл дело Альперина, а еще в результате одного из дел Альперина было передано 300 миллионов гривен на нужды ВСУ.