Зеленский прокомментировал 1 миллион потерь россиян в войне

На четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ уничтожили более 1 000 000 российских оккупантов. Несмотря на это страна-агрессор продолжает делать все возможное, чтобы война продолжалась.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Global Security Forum.

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Как Зеленский прокомментировал потери России

Зеленский отметил, что по состоянию на сегодня, 12 июня, на четвертом году полномасштабной войны России против Украины, ВСУ уничтожили более 1 000 000 российских оккупантов.

Это цена, которую Путин и ему подобные готовы платить за свои болезненные и геополитические фантазии. Миллион потерь, однако они делают все, чтобы избежать окончания этой войны,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия даже игнорирует США и президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к прекращению огня.

"На самом деле Россию не беспокоят такие человеческие потери. Что их действительно беспокоит, то это жесткие санкции, особенно против российской нефти, в частности новое ограничение цены", – отмечает Зеленский.

По его словам, это может перекрыть финансирование войны и заставить Россию начать искать пути к миру. Он добавил, что страну-агрессора также беспокоят санкции против банковского сектора, политическая изоляция Москвы и новые совместные оборонные усилия Украины и ее партнеров в Европе и остальном мире.

Россию волнуют деньги, так называемый престиж во внешней политике и наше сопротивление. Но они не переживают из-за жизни миллиона своих людей,

– заявил украинский лидер.

Зеленский призвал участников форума не смотреть на миллионные потери российской армии, как на еще один факт о диктаторских режимах, таких как Россия, КНДР или Иран, а как вызов безопасности для всех.

"Эта война не ограничивается Европой, она важна в каждом прилегающем регионе. Когда жизнь ничего не стоит для тех, кто имеет власть, то не исключено ни одно преступление, даже полномасштабная агрессия", – резюмировал президент.