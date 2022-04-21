Зеленский прокомментировал доклад Шойгу о "полном захвате Мариуполя"

Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается сложной. Несколько тысяч гражданских и военные остаются заблокированными на "Азовстали".

В общей сложности в Мариуполе остаются заблокированными около 120 тысяч мирных людей. Работа над гуманитарными коридорами продолжается постоянно, сообщает 24 канал.

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Зеленский заявил, что россияне блокируют этот процесс. Было предложение обмена хотя бы раненых на раненых. Россия получила сигналы. Но ситуация не изменилась.

Украинские власти находятся в связи с защитниками Мариуполя. Также Зеленский прокомментировал доклад Сергея Шойгу о "полном увлечении Мариуполя".

Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны России. Я знаю, что большинство Мариуполя давно захватили. Мы это знаем. Есть часть нашего города, где находятся наши военные. Они остались там. И пока остаются,

– подчеркнул Зеленский.

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Шойгу сообщил Владимиру Путину, что россияне вроде бы "взяли" Мариуполь. Кроме того, российские захватчики не будут штурмовать "Азовсталь" якобы, чтобы не причинять беды и не нести потери.

На самом же деле Россия уже поняла, что не сможет захватить "Азовсталь". Соответствующее заявление сделал Алексей Арестович . Он подчеркнул, что украинские защитники продолжают героически удерживать территорию комбината.

Более того, несмотря на сложную ситуацию, украинские герои дальше борются с россиянами . В частности, в течение 2 суток уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР врага.

Брифинг Зеленского, Педро Санчеса и Мэтте Фредриксен