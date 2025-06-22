Зеленский отреагировал на ракетный удар России по полигону на Юге
- Зеленский прокомментировал ракетный удар по полигону, где погибли трое военных, и обстрелы Краматорска, где погибли 4 человека.
- Президент планирует обсуждение с партнерами по финансированию производства дронов-перехватчиков.
- Зеленский подчеркнул недопустимость распространения ядерного вооружения в мире.
Президент Зеленский прокомментировал вражеские обстрелы Краматорска и удар по учебному полигону. Кроме того, глава государства оценил ситуацию на Ближнем Востоке.
Украинский лидер заявил, что в Краматорске до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы после того, как прямо на жилые дома оккупанты сбросили авиабомбы. По состоянию на вечер известно о 4 погибших, передает 24 Канал.
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Трагедия на полигоне
Также Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по полигону на Юге, в результате которого погибли трое военных, а еще десятки получили ранения.
Ожидаю полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на Юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, ранены. Требуется полная ответственность,
– отметил президент.
Что еще сказал Зеленский
Отдельно, Зеленский сообщил, что на неделе будет разговор с партнерами относительно дополнительного финансирования для производства дронов-перехватчиков.
Президент заслушал доклады от разведчиков о намерениях Москвы. Главное, что сейчас пытается всеми методами достичь Кремль, – это избежать новых санкций и ослабить старые.
Кроме того, политик заслушал доклад об обстановке на Ближнем Востоке после американских ударов по ядерной программе Ирана. Он напомнил, что иранские решения в пользу России принесли масштабные разрушения и смерть Украины. Президент подчеркнул недопустимость распространения ядерного вооружения.