Зеленский отреагировал на ракетный удар России по полигону на Юге

Президент Зеленский прокомментировал вражеские обстрелы Краматорска и удар по учебному полигону. Кроме того, глава государства оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Украинский лидер заявил, что в Краматорске до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы после того, как прямо на жилые дома оккупанты сбросили авиабомбы. По состоянию на вечер известно о 4 погибших, передает 24 Канал.

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Трагедия на полигоне

Также Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по полигону на Юге, в результате которого погибли трое военных, а еще десятки получили ранения.

Ожидаю полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на Юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, ранены. Требуется полная ответственность,

– отметил президент.

Что еще сказал Зеленский

Отдельно, Зеленский сообщил, что на неделе будет разговор с партнерами относительно дополнительного финансирования для производства дронов-перехватчиков.

Президент заслушал доклады от разведчиков о намерениях Москвы. Главное, что сейчас пытается всеми методами достичь Кремль, – это избежать новых санкций и ослабить старые.

Кроме того, политик заслушал доклад об обстановке на Ближнем Востоке после американских ударов по ядерной программе Ирана. Он напомнил, что иранские решения в пользу России принесли масштабные разрушения и смерть Украины. Президент подчеркнул недопустимость распространения ядерного вооружения.