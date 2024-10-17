Зеленский прокомментировал реакцию на План победы и сделал заявление о тайных приложениях

Президент Владимир Зеленский 17 октября прибыл в Европейский совет. После своего прибытия глава государства заявил, что Украина разрабатывала План победы не для критиков, а для того, чтобы укрепить нашу страну и закончить войну.

Он также сообщил, что План победы имеет засекреченную часть, указанную в которой помощь Украина просит предоставить как можно раньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента.

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Зеленский рассказал о реакции на План победы

Зеленский поблагодарил всех, кто делился своими идеями и мыслями, как помочь Украине.

"Это не о ком. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Кстати, в начале вторжения было много людей, которые рассказывали, как будут происходить события и как закончится война. Но сейчас мы находимся в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как в начале войны, когда мы оставались в нашей столице, и вокруг нас были только российские войска", – сказал президент Украины.

Он также подчеркнул, что План победы направлен на укрепление Украины. Также заметил, что воплотить его в реальность можно благодаря готовности и желанию партнеров.

Наш план – это укрепить Украину, чтобы она была сильной и готовой к дипломатическим или любым другим способам решения этой проблемы. И быть сильными – это не зависит от готовности или желания России. Только от готовности и желания наших партнеров. Поэтому это дает нам возможность сделать этот план реальностью,

– объяснил Зеленский.

Президент рассказал о засекреченной части Плана победы

Президент Украины также отметил, что кроме пяти открытых пунктов Плана победы, там также есть еще и засекреченная часть. Украина надеется на понимание Европы и просит оказать помощь по этим секретным пунктам как можно раньше.

На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы, конечно, просим помощи как можно раньше,

– сказал он.

Например, Зеленский напомнил о разрешении Украине использовать оружие партнеров на большие дистанции.

"Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и возможности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", – отметил Зеленский.

Он также уверен, что "только благодаря единству в Евросоюзе мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров".