Він також повідомив, що План перемоги має засекречену частину, вказану у якій допомогу Україна просить надати якомога раніше. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента.

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Зеленський розповів про реакцію на План перемоги

Зеленський подякував усім, хто ділився своїми ідеями та думками, як допомогти Україні.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. До речі, на початку вторгнення було багато людей, які розказували як будуть відбуватися події і як закінчиться війна. Але наразі ми знаходимося в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як на початку війни, коли ми залишалися в нашій столиці і навколо нас були лише російські війська", – сказав президент України.

Він також наголосив, що План перемоги спрямований на зміцнення України. А також зауважив, що втілити його у реальність можна завдяки готовності та бажанню партнерів.

Наш план – це зміцнити Україну, щоб вона була сильною і готовою до дипломатичних або будь-яких інших способів вирішення цієї проблеми. І бути сильними – це не залежить від готовності чи бажання Росії. Лише від готовності і бажання наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити цей план реальністю,

– пояснив Зеленський.

Президент розповів про засекречену частину Плану перемоги

Президент України також зауважив, що окрім п'яти відкритих пунктів Плану перемоги, там також є ще й засекречена частина. Україна сподівається на розуміння Європи та просить надати допомогу за цими секретними пунктами якомога раніше.

Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які мають чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми, звичайно, просимо допомоги якомога раніше,

– сказав він.

До прикладу, Зеленський нагадав про дозвіл Україні використовувати зброю партнерів на великі дистанції.

"Звичайно, ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати", – зауважив Зеленський.

Він також впевнений, що "лише завдяки єдності в Євросоюзі ми зможемо до цього спонукати не лише лідерів ЄС, а інших лідерів також".