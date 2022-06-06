Зеленский прокомментировал украинское гражданство для Невзорова

Российский журналист Александр Невзоров в июне 2022 заявил, что он и его жена Лидия получили гражданство Украины. Владимир Зеленский 6 июня впервые прокомментировал информацию.

Украинский лидер в разговоре с журналистами отметил, что Невзоров отправился на украинское гражданство. В то же время, информацию о том, что он его уже получил, президент не подтвердил и не опроверг.

Невзоров ответил, готов ли воевать на стороне Украины

Я знаю, что он (Невзоров – 24 канал) хотел оставить гражданство России, потому что поддерживает Украину. Мы имели об этом разговор, он есть в списках,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина для борьбы с властью страны-оккупантки должна использовать разные методы. Зеленский отметил, что считает оружием также людей любого гражданства, которые за Украину.

В то же время российским олигархам украинское гражданство не будут предоставлять .

Невзоров об украинском паспорте

Невзоров заявил, что этот процесс произошел не так быстро, как могло показаться . Российский журналист подчеркнул, что не хотел "примазываться" к чужой помощи. По словам Невзорова, "решение приняли не сегодня и не вчера, а тогда, когда положение на фронте было более тяжелым". Журналист отметил, что в сложившейся ситуации все было непросто.

Антон Геращенко – советник министра обороны Украины – заявил, что указ подписал Владимир Зеленский . Он добавил, что украинский паспорт российский журналист получил "за высокие заслуги перед нашим государством".

Кто такой Александр Невзоров

Александр Невзоров – российский журналист и блогер, достаточно неоднозначная репутация. В частности, в 1993 – 2007 годах был депутатом Госдумы, а во время выборов президента России в 2012 году – доверенным лицом Владимира Путина.

В то же время, он не поддержал оккупацию Крыма и решительно осуждает войну России с Украиной. В марте 2022 года российский следственный комитет возбудил уголовное производство против журналиста. Причиной стало то, что он рассказал, как русские захватчики напали на роддом в Мариуполе.

В мае 2022 года Россия объявила Невзорова в розыск .

Журналист рассказал, что с 2014 года ни один из эфиров никогда не оставлял без финального "Слава Украине!". Он добавил, что давно понял: кто зло, а кто добро.

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