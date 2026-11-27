Президент Владимир Зеленский не дал прямого ответа на вопрос об упоминании имени "Вова" на "пленках Миндича". Глава государства подчеркнул, что у антикоррупционных органов к нему пока нет никаких вопросов.

Соответствующий вопрос корреспондентка BBC Сара Рейнсфорд задала президенту во время интервью.

Какие подробности?

Журналистка отметила, что украинские журналисты долгое время не имели возможности расспросить главу государства о кооперативе "Династия", который фигурирует в расследовании НАБУ и САП в отношении энергетического сектора.

"На пленках упоминается некий "Вова". Меня просили спросить вас: знаете ли вы, кто такой "Вова"?", – спросила Сара Рейнсфорд.

Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что у них ко мне нет вопросов. Думаю, это и есть ответ,

– заявил Владимир Зеленский.

В то же время глава государства категорически отверг обвинения в том, что Украина проигрывает в противостоянии коррупционным схемам.

По его словам, огласка подобных историй свидетельствует как раз об активном и системном противодействии злоупотреблениям внутри страны.

"Речь идет не о каких-то друзьях. У нас огромная антикоррупционная инфраструктура и все эти реформы, которые мы провели и одобрили в парламенте. Поэтому мы делаем многое во время войны. Но во время войны возникает много разных вызовов и, конечно, много разных дел, в том числе коррупционных. Мы не должны останавливаться и должны бороться с коррупцией", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что было известно ранее?

Напомним, в ноябре 2025 года детективы НАБУ провели следственные действия в отношении бизнесмена Тимура Миндича и тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко по делу о хищениях в энергетике.

Тогда же правоохранители опубликовали фрагменты прослушивания фигурантов, а в начале ноября 2026 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование операции "Мидас".