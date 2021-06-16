Нельзя отвечать, даже если очень хочется, – Зеленский о том, является ли Путин убийцей

Владимир Зеленский заявил, что считает очень некорректным вопрос, является ли Владимир Путин убийцей. Украинский лидер подчеркнул: от некоторых ответов могут погибнуть люди или начаться эскалация.

За несколько дней до встречи Джо Байдена с Путиным Владимир Зеленский общался с журналистами мировых изданий. Украинского лидера спросили, считает ли он президента России убийцей.

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Вы можете сейчас лишить (нас – 24 канал) хотя бы какого-нибудь небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя ставить такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что дома или на улице можно сказать что угодно, в то же время "ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать".

Байден называл Путина убийцей