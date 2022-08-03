Никто ничего не хочет с убийцами, – Зеленский о возможности возобновления отношений с россией
Источник:телеграм Владимира Зеленского
После страданий и боли, которые принесла россия на нашу землю, украинцы не хотят иметь ничего общего со страной-агрессором. И неизвестно, сможем ли мы когда-нибудь иметь нормальные отношения с россией.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая онлайн перед студентами из 20 вузов Австралии.
Важно Зеленский назвал единственную разницу между россией и террористами и призвал мир пойти на важное решение
Один из студентов спросил украинского лидера, возможно ли такое, чтобы в будущем отношения между Украиной и россией наладились, и при каком условии это возможно.
Это самый трудный вопрос. Я скажу так, никто не желает иметь ничего общего с людьми, которые делали все это с нашим народом. Возможно или нет в будущем – это будет зависеть только от россии,
– сказал Зеленский.
Он признался, что не знает, что нужно сделать, чтобы отношения между странами нормализовались. Зеленский подчеркнул, что каждая украинская семья так или иначе пострадала от российского вторжения. И большинство людей записали в сердце, что именно у них забрала россия.
"Каждая семья потеряла что-то и не забудет это. Каждый будет помнить, кого отдал: то ребенка, то отца, или, извините, свои оторванные конечности. Способны ли они это вернуть? Я не уверен", – сказал Зеленский.
Выступление Владимира Зеленского перед студентами из Австралии: смотрите видео
Последние заявления Зеленского о войне россии против Украины
- Президент подчеркнул, что у россии нет шансов победить Украину в войне. Своими обстрелами враги пытаются разрушить социальный и производственный потенциал, но это им не удастся.
- россияне пытаются улучшить свои позиции на Юге, однако, уверен Зеленский, это оккупантам не поможет.
- Ни один из вражеских ударов не останется без ответа украинских военных.
- Глава государства рассказал, что главное для украинцев сейчас сохранять единство. Это касается как обороны, так и дипломатии и политики.
Что сейчас происходит на фронте: смотрите видео