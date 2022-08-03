Никто ничего не хочет с убийцами, – Зеленский о возможности возобновления отношений с россией

После страданий и боли, которые принесла россия на нашу землю, украинцы не хотят иметь ничего общего со страной-агрессором. И неизвестно, сможем ли мы когда-нибудь иметь нормальные отношения с россией.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая онлайн перед студентами из 20 вузов Австралии.

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Один из студентов спросил украинского лидера, возможно ли такое, чтобы в будущем отношения между Украиной и россией наладились, и при каком условии это возможно.

Это самый трудный вопрос. Я скажу так, никто не желает иметь ничего общего с людьми, которые делали все это с нашим народом. Возможно или нет в будущем – это будет зависеть только от россии,

– сказал Зеленский.

Он признался, что не знает, что нужно сделать, чтобы отношения между странами нормализовались. Зеленский подчеркнул, что каждая украинская семья так или иначе пострадала от российского вторжения. И большинство людей записали в сердце, что именно у них забрала россия.

"Каждая семья потеряла что-то и не забудет это. Каждый будет помнить, кого отдал: то ребенка, то отца, или, извините, свои оторванные конечности. Способны ли они это вернуть? Я не уверен", – сказал Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского перед студентами из Австралии: смотрите видео

Последние заявления Зеленского о войне россии против Украины

Президент подчеркнул, что у россии нет шансов победить Украину в войне. Своими обстрелами враги пытаются разрушить социальный и производственный потенциал, но это им не удастся.

россияне пытаются улучшить свои позиции на Юге, однако, уверен Зеленский, это оккупантам не поможет.

Ни один из вражеских ударов не останется без ответа украинских военных.

Глава государства рассказал, что главное для украинцев сейчас сохранять единство. Это касается как обороны, так и дипломатии и политики.

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