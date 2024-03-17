Путин заболел властью: Зеленский о выборах в России и на оккупированных территориях

Вечером 17 марта президент Украины записал обращение к украинцам. В нем Владимир Зеленский заявил, что никакой легитимности в "имитации выборов президента России нет и быть не может".

Напомним, в течение нескольких дней, а именно с 15 по 17 марта в России проводили так называемые "выборы" президента. Отдавать свои голоса за Путина заставляют и украинцев на временно оккупированных территориях.

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Путин "имитирует" выборы в России

На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. Я благодарю каждое государство, каждому лидеру, всем международным организациям, которые называют и будут называть эти вещи своими именами,

– отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением.

Глава государства заявил, что за все преступления, которые российское войско совершило на территории Украины ради "Путинской пожизненной власти" – должно быть справедливое возмездие.

"Он (Путин – 24 Канал) боится больше всего только одного – справедливости. Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге – именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", – резюмировал Зеленский.

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