Сложно сказать, чтобы было, если бы не изменения, – Зеленский о замене Залужного на Сырского

Перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоят серьезные вызовы. При этом новый главнокомандующий сумел помешать прорыву врага на Харьковщине.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, информирует 24 Канал.

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ВСУ отбили наступление без пакета помощи

Украинский лидер напомнил, что Украина ожидала оружия и голосования за пакет помощи от союзников в США 8 месяцев. При этом он дал понять, что замена главнокомандующего была правильным решением.

Не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с уважением. Каждый выполняет или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, что бы было, если бы не изменилось руководство армии. Эти вопросы – послевоенные, мы должны быть благодарны всем, кто защищает Украину,

– сказал Зеленский.

Сырский разбирается в обороне Харьковщины

Он добавил, что задачей России была оккупация Харькова, а Сырский хорошо разбирался в обороне именно этого региона.

"Плюс большой в этой ситуации по Сырскому в том, что он знает Харьков. И это немало. Он отвоевал его. И успешная операция на Харьковщине была именно под его командованием. Но опять же мне сложно сравнивать. Остановили? Молодцы. Не дали оккупировать Харьков без пакета (военной помощи) – молодцы", – добавил президент.

Украинский лидер отметил, что с другими деталями разбираться логично будет во время паузы, а не сейчас.

. Замена главкома состоялась в начале февраля. Валерия Залужного уволили с военной службы с правом ношения формы. Генерал в феврале написал рапорт на увольнение. Произошло это после прохождения ВВК, где его признали непригодным. На его место президент назначил Александра Сырского, который до того командовал Сухопутными войсками.