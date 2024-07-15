Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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ЗСУ відбили наступ без пакету допомоги

Український лідер нагадав, що Україна очікувала на зброю та голосування за пакет допомоги від союзників у США 8 місяців. При цьому він дав зрозуміти, що заміна головнокомандувача була правильним рішенням.

Не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюсь з повагою. Кожен виконує чи виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, що би було, якби не змінилося керівництво армії. Ці питання – післявоєнні, ми маємо бути вдячні всім, хто боронить Україну,

– сказав Зеленський.

Сирський знається на обороні Харківщини

Він додав, що завданням Росії була окупація Харкова, а Сирський добре знався на обороні саме цього регіону.

"Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського в тому, що він знає Харків. І це немало. Він відвоював його. І успішна операція на Харківщині була саме під його командування. Але знову ж таки мені складно порівнювати. Зупинили? Молодці. Не дали окупувати Харків без пакету (військової допомоги) – молодці", – додав президент.

Український лідер зазначив, що з іншими деталями розбиратись логічно буде під час паузи, а не наразі.

Довідково. Заміна головкома відбулась на початку лютого. Валерія Залужного звільнили з військової служби з правом носіння форми. Генерал у лютому написав рапорт на звільнення. Сталося це після проходження ВЛК, де його визнали непридатним. На його місце президент призначив Олександра Сирського, який до того командував Сухопутними військами.