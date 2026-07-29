Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости политики Зеленский просит Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot, – Axios
29 июля, 12:47
1
Обновлено - 12:57, 29 июля

Зеленский просит Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot, – Axios

Даниил Жоров

Президент Украины заявил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой выделить "зимний пакет" ракет-перехватчиков ПВО Patriot, которые могут помочь предотвратить атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет Axios.

Что известно о просьбе Зеленского?

Зеленский заявил, что Трамп во время их встречи во вторник согласился продолжить работу по лицензиям на производство ракет Patriot. После визита в Белый дом президент Украины встретился с представителями Lockheed Martin и Raytheon, которые являются производителями ракет-перехватчиков, чтобы обсудить этот вопрос.

Однако даже если Киев получит лицензии, производство большого количества ракет-перехватчиков займет от одного до пяти лет.

Без партии ракет-перехватчиков Patriot уже к зиме атаки России могут разрушить украинские электростанции, оставив миллионы людей без тепла и вызвав гуманитарный кризис, 
– заявил Зеленский.

Он пытается получить хотя бы 300 из них до наступления морозов.

 

Связанные темы:

Зеленский в США Удар по ТЭЦ и отсутствие света
Встреча Зеленского и Трампа ЗРК Patriot