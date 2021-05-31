Зеленский просит Раду уволить члена ЦИК Греня: его по квоте назначили "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду уволить члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня. Его назначили по квоте "Слуги народа".
Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже в среду, 2 июня, рассмотрит представление президента. Об этом сообщил в своем телеграме заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
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"В среду Комитет организации госвласти Рады рассмотрит вопрос представления президента об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня", – говорится в сообщении.
Представление Зеленского об увольнении Греня / Фото документа из телеграма Качуры
Представление рассмотрят 2 июня 2021 года / Фото документа из телеграма Качуры
Что известно про Виталия Греня
- Он является членом Центральной избирательной комиссии с осени 2019 года.
- Грень – один из 12 членов Комиссии, которого назначила по квоте парламентская фракция "Слуга народа".
- Его избрали быть ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Волынской и Николаевской областях.
- В ЦИК в начале мая 2021 года заявили, что Грень не лишился во время пребывания на соответствующей должности одной из своих компаний.