Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховского водохранилища

Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Все из-за того, что Россия взорвала Каховскую ГЭС.

Алексей Данилов заявил об этом утром 6 июня. Именно в 6 утра этого дня оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве. Стоит отметить, что в Херсонской ОВА сообщили, что через 5 часов уровень воды поднимется до критического уровня.

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Что известно о заседании СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины,

– сообщил Данилов.

Следует отметить, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают. Он призвал местных жителей:

собрать документы и вещи первой необходимости;

ждать автобусов эвакуации.

Жителей Левого берега в ОВА призвали сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и немедленно покинуть опасную территорию.

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В Днепропетровской области уже провели совещание

В Кривом Роге Днепропетровской области провели экстренное совещание по обеспечению города водой после подрыва врагом Каховской ГЭС. В городе отметили, что ситуация очень сложная.

Стоит добавить, что Каховская ГЭС регулировала сток Днепра для питания электроэнергией, орошение и водообеспечение Юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС / Инфографика ОК "Юг"