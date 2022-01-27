Зеленский проведет разговор с Байденом 27 января

Президент Зеленский проведет телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом 27 января. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы безопасности, а также энергетического и оборонного сотрудничества.

О переговорах сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Спикер отметил, что ожидают, что телефонный звонок состоится вечером 27 января.

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Никифоров отметил, что США – надежный партнер

Она (разговор – 24 канал) будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером,

– написал Никифоров.

По словам представителя украинского президента, Зеленский и Байден коснутся тем мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

Перечень тем переговоров может быть расширенным

Вместе с тем Никифоров отметил, что перечень вопросов для обсуждения, не является исчерпывающим. О результатах разговора обещают сообщить на официальных ресурсах и соцсетях.

Это уже второй разговор глав государств в январе, и третий – за 2 месяца.

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Что известно о предыдущем разговоре Байдена и Зеленского:

Предыдущий раз Джо Байден звонил Владимиру Зеленскому 2 января.

Глава Белого дома заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Американский президент заверил, что Вашингтон даст решительный ответ в случае вторжения России на украинскую территорию.

Зеленский и Байден согласились продолжать координировать дипломатические усилия для достижения мира на Донбассе.

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Текст публикации Никифорова:

Уважаемые коллеги! Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры коснутся вопросов мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях.