Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ

Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил и назначил руководителей управлений СБУ в ряде областей.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Какие кадровые изменения произошли в СБУ?

За день Владимир Зеленский уволил:

Вадима Онищенко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области;

Михаила Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области;

Константина Семенюка с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области;

Олега Красношапку с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;

Юрия Погасия с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области;

Василия Демьянчука с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области;

Николая Лисененко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области;

Александра Власенко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым;

Тамару Пашковскую с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

Вместо этого президент назначил:

Олега Шворака начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области;

Константина Семенюка – начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;

Виталия Мригу начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области;

Андрея Литвина – начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области;

Ярослава Пилипу начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области;

Олега Красношапку начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области;

Алексея Голобородько – начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области;

Александра Судика – начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области;

Александра Приходьона – начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым;

Елену Воронову – начальником Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины;

Олега Федорова – начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Кадровые изменения в СБУ, проведенные Владимиром Зеленским / Фото с сайта президента Украины

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что предложит Верховной Раде кандидатуру бывшего временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару на должность министра обороны. По поручению главы государства он пока будет исполнять обязанности главы Минобороны.

В свою очередь, источники 24 Канала сообщали, что исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины может стать действующий первый заместитель СБУ Александр Поклад.