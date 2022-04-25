Зеленский провел неофициальный разговор с Макроном после его переизбрания

Владимир Зеленский провел неофициальный телефонный разговор с переизбранным на президентский пост французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор двух президентов был приватным.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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По словам Никифорова, Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах. Больше подробностей представитель президента не раскрыл.

Победа Макрона на выборах президента

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов. По результатам подсчета 97% бюллетеней он набрал 57,4% голосов, в то время как лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 42,6%.

После своей победы на президентских выборах Макрон произнес победную речь. В нем президент Франции заявил, что война в Украине напоминает о том, что сейчас трагические времена.

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