Испытания до конца года: Зеленский договорился с Норвегией об усилении ПВО

Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком и руководством компании Kongsberg. Стороны скоординировали ускорение антибаллистической программы FREYJA с целью проведения испытаний до конца года.

Как сообщил официальный телеграм-канал президента, ключевой темой переговоров стало ежедневное отражение российских ракетных и дроновых ударов, а также поставки систем NASAMS.

Как Норвегия может укрепить обороноспособность Украины?

Украинская сторона рассчитывает на получение дополнительных пакетов военной помощи от норвежских партнеров уже в следующем месяце.

Особое внимание стороны уделили практической реализации европейской программы противоракетной защиты FREYJA, в которой Норвегия принимает непосредственное участие. Разработчики уже достигли первых результатов в создании отдельных технических компонентов оборонного комплекса.

Сегодня определили, где мы можем и должны ускорить работу, чтобы выйти на испытания до конца этого года,

– отметил Зеленский.

Также делегации подробно обсудили внедрение новых возможностей спутниковой связи для украинских защитников на фронте. К реализации этого высокотехнологичного направления планируется привлечь дополнительных международных партнеров, обладающих соответствующими ресурсами и опытом.

Переговоры украинской и норвежской сторон: смотрите видео

Владимир Зеленский ранее сообщил, что утром в Осло повторно встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они продолжили координацию действий и обсудили дальнейшие шаги по достижению справедливого мира.

Президент подчеркнул, что многое будет зависеть от того, услышат ли сегодня представители США от России новые сигналы о готовности к миру, а не к продолжению войны.