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24 Канал Новости Украины Об ударах по России и визите в Украину: Зеленский поговорил по телефону с Виткоффом и Кушнером
31 августа, 18:56
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Обновлено - 19:30, 31 августа

Об ударах по России и визите в Украину: Зеленский поговорил по телефону с Виткоффом и Кушнером

Даниил Жоров, Андрей Шляхтин

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с представителями президента США Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, беседа прошла хорошо.

Как подчеркнул глава государства, беседа прошла подробно и конструктивно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Что говорит Зеленский о беседе с Виткоффом и Кушнером?

Президент подчеркнул: важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно.

Сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, ведущих к миру, 
– отметил он. 

Кроме того, Зеленский проинформировал представителей Трампа о ситуации на поле боя, "где успехи России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах".

"Стив и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения", – отметил политик.

Отдельно украинский президент поблагодарил Трампа, Виткоффа, Кушнера и всех в Соединенных Штатах, кто работает ради того, чтобы мир стал общим достижением.

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Война России с Украиной
Джаред Кушнер
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский